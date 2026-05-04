A Ferrara, un uomo è stato fermato dalla Polizia dopo essere stato inseguito. Durante il controllo, sono stati trovati un tablet che risultava essere stato rubato. La Polizia ha poi collegato il dispositivo a un furto avvenuto recentemente. L’uomo, nonostante fosse sotto controllo, non era ancora stato espulso dal paese. La vicenda si è conclusa con il suo fermo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la polizia a collegare il tablet al furto?. Perché l'uomo non era stato ancora espulso dallo Stato?. Cosa ha scoperto l'unità cinofila durante l'inseguimento in corso Piave?. Quali altre violazioni sono emerse durante il controllo del trentenne?.? In Breve Soggetto con ordine di espulsione e allontanamento dallo Stato non ottemperato.. Tablet di ultima generazione recuperato dopo denuncia di furto nel quartiere Giardino.. Possesso di sostanze stupefacenti rilevato durante i controlli in corso Piave.. Inseguimento iniziato al baluardo di viale IV Novembre verso l'area sgambamento cani.. La Polizia Locale di Ferrara ha fermato un uomo di 30 anni di nazionalità nigeriana in corso Piave, dopo un inseguimento iniziato sul baluardo di viale IV Novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara: inseguito dalla Polizia, fermato con un tablet rubato

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