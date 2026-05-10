A bordo di uno scooter rubato vede la polizia e scappa in contromano poi reagisce male

Sabato 9 maggio, poco dopo le 20:30, un uomo di 41 anni alla guida di uno scooter ha tentato di scappare dalla polizia che gli aveva intimato l’alt. L’uomo, alla guida di un veicolo rubato, ha percorso contromano via Bolzaneto in Valpolcevera, tentando di allontanarsi dalle forze dell’ordine. Dopo aver evitato l’auto della polizia, ha reagito in modo violento.

Scene da film in Valpolcevera. Poco dopo le ore 20:30 di sabato 9 maggio, un uomo di 41 anni alla guida di uno scooter non si è fermato all'alt della polizia e ha cercato di scappare percorrendo contromano via Bolzaneto. Non è andato troppo lontano, perché è stato bloccato dagli agenti, ma ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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