Aiuti l' associazione per i disabili ma è falso | truffatori fermati davanti al supermercato

Due persone sono state fermate davanti a un supermercato mentre chiedevano denaro ai passanti, sostenendo di rappresentare un’associazione che si occupa di disabili. La loro richiesta di contributi in denaro si basava su un pretesto falso. La polizia ha identificato e fermato i due individui, che avevano già effettuato richieste simili in altre zone. Nessuna delle persone coinvolte apparteneva all’organizzazione dichiarata. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali altri casi simili.

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