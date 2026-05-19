Aiuti l' associazione per i disabili ma è falso | truffatori fermati davanti al supermercato
Due persone sono state fermate davanti a un supermercato mentre chiedevano denaro ai passanti, sostenendo di rappresentare un’associazione che si occupa di disabili. La loro richiesta di contributi in denaro si basava su un pretesto falso. La polizia ha identificato e fermato i due individui, che avevano già effettuato richieste simili in altre zone. Nessuna delle persone coinvolte apparteneva all’organizzazione dichiarata. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali altri casi simili.
La tecnica è nota: chiedere contributi in denaro ai passanti con il pretesto di sostenere associazioni impegnate nell’assistenza alle persone disabili. È quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 16 nel parcheggio di un supermercato di Copparo, dove l’atteggiamento di due persone ha subito. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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