Un uomo che aveva lasciato un biglietto in un hotel di Teramo è stato rintracciato dalla Polizia Ferroviaria a Pineto. Nel messaggio, ha scritto di voler allontanarsi senza specificare il motivo. Gli agenti hanno seguito le indicazioni fornite nel biglietto e, grazie alle telecamere di sorveglianza e alle informazioni raccolte, hanno individuato e fermato l’uomo nella località balneare.

Cosa ha scritto l'uomo nel biglietto lasciato in hotel?. Come è riuscita la Polizia Ferroviaria a rintracciarlo a Pineto?. Perché il cinquantenne ha abbandonato improvvisamente la compagna?. Quali sono le attuali condizioni cliniche del paziente all'Ospedale Mazzini?.? In Breve Uomo alloggiava all'hotel Michelangelo insieme alla propria compagna. Messaggio scritto esprimeva intenzione di compiere gesti estremi. Polizia Ferroviaria individua il cinquantenne presso la stazione di Pineto. Squadre di emergenza trasportano il paziente all'Ospedale Mazzini. Un 50enne ritrovato a Pineto dopo la fuga dall’hotel Michelangelo di Teramo. Un uomo di 50 anni è stato rintracciato dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della stazione di Pineto dopo essersi allontanato da un hotel di Teramo durante la mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga da un hotel di Teramo: ritrovato a Pineto l’uomo del biglietto

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