Via Roma nuova rotta del lusso | importanti fondi immobiliari in fuga da Dubai pronti ad aprire tre hotel cinque stelle a Palermo

Tre hotel cinque stelle sono in fase di realizzazione a Palermo da parte di fondi immobiliari internazionali che avevano programmato investimenti a Dubai, ma hanno deciso di spostare le risorse sulla città siciliana. La scelta deriva dai mutamenti nei flussi turistici globali causati dal conflitto in Medio Oriente, che ha inciso sulle strategie di investimento nel settore del turismo di lusso.

La guerra in Medio Oriente ha spinto tre grandi capitali internazionali a rivedere i piani di investimento nel turismo d'alta fascia. Così il capoluogo emerge come nuova destinazione rispetto agli Emirati Arabi, Doha o Riyad. Quali sono i marchi interessati e i palazzi storici: Dossier svela tutte le mosse dietro ai potenziali affari Erano pronti a investire a Dubai, poi hanno deciso di virare su Palermo. Perché il conflitto in Medio Oriente sta portando a un cambiamento dei flussi turistici globali modificando di fatto le nuove strategie degli investimenti immobiliari legati al turismo di lusso. E quindi se gli Emirati Arabi, ma anche... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Roma nuova rotta del lusso: importanti fondi immobiliari in fuga da Dubai pronti ad aprire tre hotel cinque stelle a Palermo Articoli correlati Leggi anche: Pasqua, 160 hotel pronti ad aprire. Ma il caro energia raffredda i turisti Dubai, dal Burj Al Arab (hotel a 7 stelle) al Burj Khalifa: i simboli del lusso colpiti dai droni iranianiUn drone iraniano causa un'esplosione vicino al Burj Khalifa, grattacielo iconico di Dubai e del lusso. Tutti gli aggiornamenti su Via Roma Discussioni sull' argomento Via Roma nuova rotta del lusso: importanti fondi immobiliari pronti ad aprire tre hotel cinque stelle a Palermo; Chevron in rotta su Roma; Wizz Air avanza su Roma: 17° A321Neo basato e nuove rotte internazionali; Aeroporto di Genova: le nuove rotte dell'estate, posti aumentati del 10%. Posizionata in via Roma, di fronte al Municipio, la struttura offre volumi gratuiti per tutti i cittadini. Un dono che arriva dal mare della Liguria LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/un-nuovo-rifugio-per-i-libri-a-barasso-arriva-la-casetta-della-cultura-liber - facebook.com facebook