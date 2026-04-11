Un uomo di 65 anni, residente in Versilia, scomparso da Forte dei Marmi l’8 aprile, è stato rintracciato a Roma. La famiglia aveva diffuso un appello sui social e tramite il servizio 'Chi l’ha visto' per chiedere informazioni sulla sua posizione. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra amici e conoscenti, che avevano avviato ricerche e segnalazioni.

Forte dei Marmi (Lucca), 11 aprile 2026 – È stato ritrovato a Roma l'uomo di 65 anni, Andrea Lossi, residente in Versilia, a Forte dei Marmi, scomparso dall’8 aprile e la cui famiglia aveva lanciato un appello via social e anche attraverso 'Chi l'ha vistò. Ne dà notizia con un post su Facebook la figlia Benedetta. L’apprensione e il sospiro di sollievo. L'allarme era scattato mercoledì scorso quando l'uomo non aveva fatto ritorno a casa. L'auto del 65enne era stata poi ritrovata a Querceta nei pressi della stazione ferroviaria. Nel post la figlia scrive che il padre, "nonostante i timori sta bene ed è al sicuro. Ci stiamo organizzando per andarlo a prendere a Roma per riabbracciarlo finalmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrovato a Roma l’uomo scomparso da Forte dei Marmi

Era scomparso da Roma alcuni giorni fa, ritrovato ad ArezzoI carabinieri hanno individuato e aiutato un 44enne che si era allontanato dalla propria abitazione percorrendo molti chilometri.

Leggi anche: Il celebre Mercatino da Forte dei Marmi festeggia San Valentino a Sori

Ritrovato a Roma l'artigiano fortemarmino scomparso mercoledì

Temi più discussi: Roma, cade da Ponte Marconi: i vigili del fuoco lo recuperano nel Tevere; Piotta: Dal Supercafone sono cresciuto. La morte di mio fratello mi ha cambiato. Roma? C'è un grande fermento; Case a Torino, così la rigenerazione urbana spinge i prezzi: il fascino ritrovato di Vanchiglia, Cenisia e San Donato; Roma, neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre.

Ritrovato a Roma l’uomo scomparso da Forte dei MarmiIl 65enne era scomparso l’8 aprile, le ricerche avevano tenuto con il fiato sospeso tutta la Versilia. Poi l’annuncio della figlia: Abbiamo ritrovato il babbo ... lanazione.it

Andrea Lossi, ritrovato a Roma il 65enne scomparso da Forte dei Marmi. La figlia: « Non dimenticheremo la vostra solidarietà»E' stato ritrovato a Roma l'uomo di 65 anni, Andrea Lossi, residente in Versilia (Lucca), a Forte dei Marmi, scomparso dall'8 aprile e la cui famiglia aveva lanciato un appello ... ilmessaggero.it

OLIVER È STATO RITROVATO! Grazie a chiunque abbia speso del tempo per ricondividere o scrivere una parola di conforto - facebook.com facebook

«Sembrava non ci fosse via d’uscita, ma abbiamo ritrovato la strada.» JJ Redick dopo la W contro GS elogia la squadra e la leadership di LeBron James: «Ha dato il tono.» Segnali importanti anche da Ayton e Kennard. Le parole del coach dei Lakers: x.com