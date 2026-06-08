Frutti della terra serviti in tavola | l' esperienza sensoriale del Teatro da mangiare
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Sabato 20 giugno alle 20, nella cornice della terrazza della Rocca di Bertinoro (via Aldruda Frangipane, 6), va in scena Teatro da mangiare? della compagnia emiliana Teatro delle Ariette, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. In questo spettacolo unico nel suo genere, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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