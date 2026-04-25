Domenica alle 11 al Ridotto del Teatro Rasi va in scena Brum, spettacolo rivolto a bambine e bambini tra i 2 e i 6 anni, ideato e realizzato dalla compagnia Drammatico Vegetale. Una produzione di Ravenna Teatro e parte della Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole 202526 (si consiglia la prenotazione al numero 0544 36239). Per le scuole, sono in programma tre matinée lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 aprile alle ore 9.15. Premiato a livello internazionale come Miglior spettacolo per l’infanzia al Petrushka Festival di Ekaterinburg (2012) e con lo Young Critics Award ’Other View’ al XIII International Theater Kingfestival di Novgorod (2015), Brum si configura come un viaggio sensoriale costruito intorno alla materia e alla percezione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brum, al Ridotto del teatro Rasi un’esperienza visiva e sensoriale

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