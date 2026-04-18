Nella capitale, una colazione speciale è stata proposta da uno chef noto, disponibile dalle 10 alle 12 in un ristorante di via Cola di Rienzo. L’evento unisce sapori della Sardegna e della Campania, offrendo un’esperienza gustativa tra le tradizioni culinarie di entrambe le regioni italiane. Per partecipare, è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo email del ristorante.

Iniziare la giornata con gusto. Un must dello stile italiano. Dalle 10 alle 12 la colazione di chef Sodano da ’ NonostanteMarras ’ (via Cola di Rienzo, 8 Milano, per prenotazioni scrivere a [email protected], +39 345.6198431) è un’esperienza unica e nel segno della tradizione. Il pranzo – dalle 12.30 alle 15 – è invece un omaggio dello chef alla Sardegna. L’isola si svela come un canto antico, attraverso ingredienti e profumi: il Pecorino Fiore Sardo dal carattere deciso, la mandorla arrubia tostata che porta con sé il calore del sole, la bottarga di muggine che risuona come un eco salmastro del mare e la ricotta di pecora che diventa protagonista di un dolce buonissimo, insieme all’arancia candita e al crumble fragrante.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sardegna e Campania si sposano a tavola. Esperienza da sogno

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