Frutta stagione positiva nel Camposampierese | soffrono solo le fragole

La stagione della frutta nel Camposampierese si prevede positiva, con buona crescita di diverse varietà. Le colture di mele, pere e ciliegie mostrano un andamento favorevole, mentre le fragole stanno registrando difficoltà a causa di problemi climatici e fitosanitari. La produzione di altre tipologie di frutta si mantiene su livelli elevati, senza particolari criticità segnalate. La fase di raccolta è in corso e si attendono risultati soddisfacenti per la maggior parte dei frutteti.

Si prospetta un’ottima stagione per la frutta, soprattutto nel Camposampierese, ad eccezione delle fragole. La loro produzione, infatti, è risultata in calo del 15-20% rispetto allo scorso anno a causa dell’attacco del ragnetto rosso, un insetto che ne compromette il regolare sviluppo vegetativo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perché le fragole costano di più: i prezzi salgono nel 2026

Sembra frutta, sa di frutta, non è fruttaI dolci a forma di fragole, lamponi e limoni sono diventati popolari sui social media, attirando l’attenzione con le loro forme realistiche.

Temi più discussi: Camposampierese: si prospetta una buona annata per la frutta, ad accezione delle fragole; Focus sul mercato mondiale dell'avocado; Golden Goose: la nuova Frutteria a Forte dei Marmi; F1, Gp Montecarlo: Antonelli in pole davanti a Verstappen e Hamilton. Leclerc quarto.

Frutta e verdura di maggio: la lista sana e gustosa da mettere nel carrelloA maggio i banchi del mercato cambiano faccia: compaiono fragole lucidissime, mazzi di asparagi, cassette di fave fresche e insalate croccanti. È il momento ideale per alleggerire la tavola, riempire ... grazia.it

Frutta e verdura di stagione: perché sceglierla fa bene a chi mangia e al pianetaFrutta e verdura di stagione sono più buone, nutrienti ed economiche. Ecco la guida mese per mese per una spesa più sana e sostenibile ... tgcom24.mediaset.it