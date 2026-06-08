Frutta stagione positiva nel Camposampierese | soffrono solo le fragole

Da padovaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione della frutta nel Camposampierese si prevede positiva, con buona crescita di diverse varietà. Le colture di mele, pere e ciliegie mostrano un andamento favorevole, mentre le fragole stanno registrando difficoltà a causa di problemi climatici e fitosanitari. La produzione di altre tipologie di frutta si mantiene su livelli elevati, senza particolari criticità segnalate. La fase di raccolta è in corso e si attendono risultati soddisfacenti per la maggior parte dei frutteti.

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Si prospetta un’ottima stagione per la frutta, soprattutto nel Camposampierese, ad eccezione delle fragole. La loro produzione, infatti, è risultata in calo del 15-20% rispetto allo scorso anno a causa dell’attacco del ragnetto rosso, un insetto che ne compromette il regolare sviluppo vegetativo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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