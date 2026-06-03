Sembra frutta sa di frutta non è frutta

Da ilpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dolci a forma di fragole, lamponi e limoni sono diventati popolari sui social media, attirando l’attenzione con le loro forme realistiche. Questi dessert, che sembrano frutta fresca, si distinguono per l’aspetto visivo, spesso molto dettagliato. In Italia, questa tendenza si diffonde tra i pasticceri e i consumatori, che apprezzano l’estetica e la creatività dietro a queste creazioni gastronomiche.

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I dolci a forma di fragole, lamponi, limoni e molto altro funzionano bene sui social e in Italia si trovano in sempre più pasticcerie È sempre più frequente trovare sui banchi delle pasticcerie dei piccoli dolci che assomigliano molto fedelmente a un frutto e hanno il gusto di quel frutto. Viene chiamata “frutta realistica” e i video e le foto che la mostrano sono molto popolari sui social: non solo per la precisione e la fedeltà con cui è realizzata ma anche per l’effetto dato dalle differenti consistenze degli strati di cui è composta. A far conoscere la frutta realistica è stato soprattutto Cédric Grolet, un pasticciere francese che dirige la pasticceria dell’hotel a cinque stelle Le Meurice, a Parigi, e che negli anni ha vinto diversi premi internazionali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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LA FRUTTA REALISTICA È UNA TRUFFA

Video LA FRUTTA REALISTICA È UNA TRUFFA?

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