Nel 2026, i prezzi delle fragole sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Questo frutto, spesso presente nella spesa di primavera, ha registrato un incremento di costo sul mercato. La variazione dei prezzi si lega a diversi fattori, tra cui le condizioni climatiche e le dinamiche di produzione. I consumatori hanno notato queste variazioni, che si riflettono sul prezzo finale nelle vendite al dettaglio.

Se esiste un frutto capace di raccontare con precisione l’andamento del carrello della spesa primaverile, quello è senza dubbio la fragola. Delicata, deperibile e fortemente legata ai tempi della natura, questa coltura reagisce in modo immediato alle tensioni della filiera agroalimentare. Negli ultimi anni, infatti, il suo prezzo è diventato una sorta di specchio dell’economia agricola italiana. Clima instabile, aumento dei costi energetici, difficoltà nella manodopera e logistica complessa si riflettono direttamente sulle quotazioni, fino ad arrivare agli scaffali dei supermercati. Il risultato è evidente: per molti consumatori, acquistare fragole a inizio stagione è oggi molto più costoso rispetto al passato. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Perché le fragole costano di più: i prezzi salgono nel 2026

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