Frosinone stretta della Polizia in città | droga controlli e un’espulsione al CPR

A Frosinone, la Polizia di Stato ha segnalato alla Prefettura tre giovani per possesso di droga a uso personale. Durante i controlli, sono state identificate anche altre persone e sequestrata sostanza stupefacente. Inoltre, è stata effettuata un’espulsione dal CPR. Le operazioni continuano nel territorio con controlli mirati e interventi per garantire la sicurezza.

Proseguono a Frosinone i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri gli agenti hanno segnalato alla Prefettura tre giovani per possesso di stupefacente ad uso personale. Uno è residente in provincia, mentre gli altri due provengono dalla vicina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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