Controlli a tappeto della Polizia in città contro spaccio rapine e aggressioni | sequestrati droga e denaro arrestato un 24enne

Nella mattinata del 14 maggio 2026, la Polizia di Bergamo ha realizzato un'operazione di ampio respiro nel centro urbano, concentrandosi sul controllo di attività illegali come spaccio di droga, rapine e aggressioni. Durante l’intervento, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro contante, e un uomo di 24 anni è stato arrestato. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli presso diversi punti della città, con l’obiettivo di reprimere i reati più frequenti tra i giovani.

Nella mattinata del 14 maggio 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha condotto una vasta operazione ad alto impatto, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, coordinata dalla Questura di Bergamo, ha visto l’impiego di circa cinquanta operatori della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un elicottero, impegnati in numerose perquisizioni e controlli nei confronti di cittadini italiani e stranieri. L’operazione trae origine da un’intensa attività investigativa sviluppata nei mesi scorsi a seguito di diversi episodi di rapina e aggressione avvenuti soprattutto in aree urbane particolarmente frequentate da giovani, in alcuni casi anche ai danni di minori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Controlli a tappeto a Vigevano e Pavia: sanzioni e sequestri di droga ai giardinetti

Sullo stesso argomento

Roma. Controlli a tappeto dei Carabinieri contro lo spaccio. 18 arresti nella Capitale. Sequestrati ingenti quantitativi di droga e migliaia di euro in contantiROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi...

Spaccio di droga nel centro cittadino: arrestato un giovane, sequestrati stupefacenti e denaroI militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 20enne catanese, ritenuto...

Controlli a tappeto della Polizia in città contro spaccio, rapine e aggressioni: sequestrati droga e denaro, arrestato un 24enneUna cinquantina gli agenti della Polizia di Stato impegnati nella mattinata di giovedì, col supporto del Reparto Prevenzione Crimine, di un elicottero e delle unità cinofile ... bergamonews.it

Controlli a tappeto della Polizia di Stato a Roma, in particolare nei quartieri Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant’Ippolito: 8 le persone arrestate per spaccio. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno smantellato un sistema strutturato che perm x.com

Controlli a tappeto dei carabinieri tra città e provincia, denunce e sequestriIl servizio coordinato ha interessato sicurezza stradale, degrado urbano, trasporto pubblico e reati predatori con diversi interventi sul territorio ... laprovinciacr.it