Controlli a tappeto della Polizia in città contro spaccio rapine e aggressioni | sequestrati droga e denaro arrestato un 24enne

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 14 maggio 2026, la Polizia di Bergamo ha realizzato un'operazione di ampio respiro nel centro urbano, concentrandosi sul controllo di attività illegali come spaccio di droga, rapine e aggressioni. Durante l’intervento, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro contante, e un uomo di 24 anni è stato arrestato. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli presso diversi punti della città, con l’obiettivo di reprimere i reati più frequenti tra i giovani.

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Nella mattinata del 14 maggio 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha condotto una vasta operazione ad alto impatto, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile, dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, coordinata dalla Questura di Bergamo, ha visto l’impiego di circa cinquanta operatori della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un elicottero, impegnati in numerose perquisizioni e controlli nei confronti di cittadini italiani e stranieri. L’operazione trae origine da un’intensa attività investigativa sviluppata nei mesi scorsi a seguito di diversi episodi di rapina e aggressione avvenuti soprattutto in aree urbane particolarmente frequentate da giovani, in alcuni casi anche ai danni di minori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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