Controlli sul territorio della polizia | un arresto e un' espulsione nelle ultime ore in città

Nelle ultime ore, la polizia ha effettuato controlli sul territorio di Pescara, portando all’arresto di una persona e all’espulsione di un altro soggetto.

Due interventi a seguito di alcuni controlli sul territorio nelle ultime ore a Pescara da parte della polizia. Lunedì 2 giugno, un equipaggio del reparto prevenzione crimine Abruzzo a supporto della squadra volante ha rintracciato, nel quartiere Rancitelli, una 45enne che, dalla consultazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Una sera di controlli in zona Tempio-Stazione: un arresto e una denuncia dai CC

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