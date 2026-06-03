Controlli sul territorio della polizia | un arresto e un' espulsione nelle ultime ore in città

Da ilpescara.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore, la polizia ha effettuato controlli sul territorio di Pescara, portando all’arresto di una persona e all’espulsione di un altro soggetto.

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Due interventi a seguito di alcuni controlli sul territorio nelle ultime ore a Pescara da parte della polizia. Lunedì 2 giugno, un equipaggio del reparto prevenzione crimine Abruzzo a supporto della squadra volante ha rintracciato, nel quartiere Rancitelli, una 45enne che, dalla consultazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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