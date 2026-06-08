Frosinone ritrovata la 12enne scomparsa | Voglio tornare in Ucraina

Una 12enne scomparsa è stata trovata nel pomeriggio in un boschetto. La ragazza era in evidente stato confusionale e ha espresso il desiderio di tornare in Ucraina. La polizia ha rintracciato la minore senza ulteriori dettagli sulla sua permanenza o le circostanze della scomparsa. La ragazza è stata affidata alle cure delle autorità competenti. Non sono stati divulgati ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

“Voglio tornare da mio papà in Ucraina”. Lo avrebbe ribadito più volte la 12enne Valeria Movchan, figlia di un militare che sta combattendo contro la Russia, prima di far perdere le sue tracce a Ceccano, in provincia di Frosinone. La ragazzina sarebbe scomparsa nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì i familiari, che da ore non riescivano a contattarla, hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Immediatamente in prefettura è stato avviato il piano per la ricerca delle persone scomparse. La ragazzina è stata ritrovata nel pomeriggio in un boschetto, sarebbe stata in evidente stato confusionale. Le condizioni di salute sarebbero buone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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