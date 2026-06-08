Frosinone 12enne scompare da casa | Voglio tornare da mio papà in Ucraina

Una ragazza di 12 anni, residente nel territorio, è scomparsa dalla propria abitazione. La minore avrebbe espresso più volte alla nonna il desiderio di tornare in Ucraina, dove il padre si trova in guerra. Le autorità stanno cercando di rintracciarla e verificare le sue condizioni. La famiglia ha segnalato la scomparsa alle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini. La ragazza non è stata ancora trovata.

"Voglio tornare da mio papà in Ucraina". Lo avrebbe ribadito più volte la 12enne Valeria Movchan, figlia di un militare che sta combattendo contro la Russia, prima di far perdere le sue tracce a Ceccano, in provincia di Frosinone. La ragazzina sarebbe scomparsa nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì i familiari, che da ore non riescono a contattarla, hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Immediatamente in prefettura è stato avviato il piano per la ricerca delle persone scomparse., La 12enne vive con la nonna in un appartamento nel centro di Ceccano. Sarebbe scomparsa lasciando a casa il cellulare. Il sospetto della nonna, che più volte l'ha sentita dire che voleva andare a trovare il padre in Ucraina, è che la ragazzina possa esser scappata per tentare di rientrare a Kiev. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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