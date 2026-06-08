Frosinone 12enne scompare da casa | Voglio tornare da mio papà in Ucraina | Ritrovata in un boschetto

Una 12enne scomparsa da casa a Frosinone è stata trovata in un boschetto. La ragazza aveva detto ripetutamente alla nonna di voler tornare in Ucraina, dove il padre combatte. La famiglia aveva segnalato la sua scomparsa, e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. La ragazza è stata rintracciata senza ferite e consegnata alle autorità competenti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

"Voglio tornare da mio papà in Ucraina". Lo avrebbe ribadito più volte la 12enne Valeria Movchan, figlia di un militare che sta combattendo contro la Russia, prima di far perdere le sue tracce a Ceccano, in provincia di Frosinone. La ragazzina sarebbe scomparsa nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì i familiari, che da ore non riescono a contattarla, hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Immediatamente in prefettura è stato avviato il piano per la ricerca delle persone scomparse. La ragazzina è stata ritrovata nel pomeriggio in un boschetto, sarebbe stata in evidente stato confusionale. Le condizioni di salute sarebbero buone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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