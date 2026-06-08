Frosinone Lowave festival

Notizia in breve

Venerdì 3 luglio alle 20, si terrà a Frosinone al Parco Matusa una serata con Lowave Festival. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e sera, offrendo un programma che coinvolge diverse attività. La manifestazione è prevista per una singola giornata e si svolge in un’area pubblica della città. Non sono stati comunicati dettagli su artisti, orari specifici o altri programmi correlati.