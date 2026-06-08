Frosinone Lowave festival
Venerdì 3 luglio alle 20, si terrà a Frosinone al Parco Matusa una serata con Lowave Festival. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e sera, offrendo un programma che coinvolge diverse attività. La manifestazione è prevista per una singola giornata e si svolge in un’area pubblica della città. Non sono stati comunicati dettagli su artisti, orari specifici o altri programmi correlati.
Venerdì 3 luglio vi aspetta una serata indimenticabile a Frosinone con Lowave Festival al Parco Matusa a partire dalle ore 20.Un evento che unisce comicità, musica e un impegno importante a livello sociale. La manifestazione infatti è dedicata al tema della violenza sulle donne con il nobile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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