Frosinone SAGA il Festival della narrativa

A Frosinone si tiene il Festival della narrativa organizzato dall’associazione APS “Materia Creativa”. La manifestazione mira a promuovere la cultura e la creatività attraverso eventi dedicati alla narrativa. La città si impegna a sostenere e valorizzare la cultura pop nella zona del basso Lazio, mantenendo alta l’attenzione su iniziative culturali e artistiche. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge vari autori e partecipanti del settore.

Frosinone promuove la cultura della creatività grazie all’APS “Materia Creativa” che continua a mantenere alta l’attenzione per valorizzare la cultura pop nel basso Lazio. Torna quest’anno sabato 9 e domenica 10 maggio con ingresso gratuito presso la Villa Comunale del capoluogo ciociaro il terzo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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