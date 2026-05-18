Frosinone Dieci Minuti Film Festival 2026

Dal 19 al 23 maggio 2026, il Dream Cinema di Frosinone sarà il palcoscenico di cinque serate dedicate ai cortometraggi provenienti da vari paesi. L’evento, denominato Dieci Minuti Film Festival 2026, presenterà una selezione di film brevi in diverse proiezioni serali. Durante le giornate, sono previsti incontri con ospiti legati al mondo del cinema e momenti di approfondimento sul genere breve. La manifestazione si svolge nell’arco di cinque giorni e coinvolge diverse realtà internazionali.

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