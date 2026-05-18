Frosinone Dieci Minuti Film Festival 2026
Dal 19 al 23 maggio 2026, il Dream Cinema di Frosinone sarà il palcoscenico di cinque serate dedicate ai cortometraggi provenienti da vari paesi. L’evento, denominato Dieci Minuti Film Festival 2026, presenterà una selezione di film brevi in diverse proiezioni serali. Durante le giornate, sono previsti incontri con ospiti legati al mondo del cinema e momenti di approfondimento sul genere breve. La manifestazione si svolge nell’arco di cinque giorni e coinvolge diverse realtà internazionali.
Dal 19 al 23 maggio 2026, il Dream Cinema di Frosinone ospiterà cinque serate dedicate al cinema breve, con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, ospiti e incontri grazie al Dieci Minuti Film Festival edizione 2026.Il tema di quest’anno è "Riprendersi il tempo".Viviamo giornate sempre più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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