Frosinone lavori in centro | cambia la viabilità su Corso della Repubblica

Dal 8 al 10 giugno 2026, la viabilità in Corso della Repubblica sarà modificata a Frosinone. Durante questi tre giorni, il traffico nel centro cittadino subirà variazioni per permettere lavori sulla rete elettrica. La circolazione sarà regolata per consentire l’accesso alle aree interessate dai lavori di e-distribuzione. Nessuna informazione è stata fornita sui percorsi alternativi o sulle eventuali restrizioni specifiche.

Dal 8 al 10 giugno 2026 il centro di Frosinone sarà interessato da importanti modifiche alla circolazione per consentire lavori sulla rete elettrica a cura di e-distribuzione.L’ordinanza, emessa dal Comune, prevede l’istituzione temporanea del senso unico di marcia su Corso della Repubblica, nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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