Frosinone lavori stradali | cambia la viabilità in diverse zone della città

A Frosinone sono state apportate modifiche alla viabilità in diverse zone della città per permettere lavori di manutenzione stradale e il ripristino della segnaletica. Le modifiche sono state comunicate alle autorità locali e coinvolgono variazioni temporanee nelle direttrici principali e secondarie. La viabilità è soggetta a cambiamenti fino al completamento degli interventi programmati.

Nuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire lavori di manutenzione stradale e ripristino della segnaletica. Il Comune ha emanato una serie di ordinanze che prevedono divieti di sosta e limitazioni al traffico in diverse zone della città tra il 27 e il 31 marzo 2026. Sarà comunque consentito il passaggio ai mezzi di emergenza e ai residenti, limitatamente ai tratti non interessati dai lavori. Le limitazioni resteranno in vigore dalle 08:00 alle 18:00 fino al termine dei lavori. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Frosinone usa la nostra Partner App gratuita! Trasporto Pubblico Locale: in arrivo 2,1 milioni di euro per Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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