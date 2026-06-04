Lavori in centro a Bologna in via Caldarese e vicolo Alemagna | come cambia la viabilità

Notizia in breve

In centro a Bologna, via Caldarese e vicolo Alemagna sono interessati da lavori di riqualificazione stradale. Il progetto, del valore di 400 mila euro, prevede la sostituzione progressiva dell’asfalto con pavimentazioni lapidee. La modifica della viabilità sarà comunicata tramite segnaletica e variazioni temporanee. I lavori sono in corso e si protrarranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade nel centro storico.