Lavori in centro a Bologna in via Caldarese e vicolo Alemagna | come cambia la viabilità
In centro a Bologna, via Caldarese e vicolo Alemagna sono interessati da lavori di riqualificazione stradale. Il progetto, del valore di 400 mila euro, prevede la sostituzione progressiva dell’asfalto con pavimentazioni lapidee. La modifica della viabilità sarà comunicata tramite segnaletica e variazioni temporanee. I lavori sono in corso e si protrarranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade nel centro storico.
Bologna, 4 giugno 2026 – Un piano da 400 mila euro per riqualificare il patrimonio stradale esistente nel centro storico attraverso una progressiva sostituzione dell’asfalto con pavimentazioni lapidee. Al via da lunedì 8 i lavori in via Caldarese e vicolo Alemagna, dove verrà rimosso l’asfalto e posati i basoli in granito. Contestualmente Hera sfrutterà l’occasione per sostituire le tubazioni di gas e acqua per il rinnovo della rete. La strada sarà chiusa al transito veicolare fino al termine dei lavori previsti per il 18 settembr e. Tuttavia, per tutto il periodo di durata dell’intervento sarà sempre garantito il passaggio pedonale predisposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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