Frosinone Ambasciatori del Diritto al Gioco
In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, l’11 giugno, una fondazione locale ha promosso un’iniziativa rivolta ai bambini. L’obiettivo è sensibilizzare sul valore dell’altruismo e della solidarietà attraverso attività dedicate. La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite per promuovere il diritto al gioco e il benessere dei più piccoli. La fondazione ha organizzato eventi e momenti di confronto per coinvolgere i bambini e le loro famiglie.
In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, istituita dalle Nazioni Unite l’11 Giugno di ogni anno, la Fondazione Boccadamo è lieta di promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata ai più piccoli, volta a promuovere il valore dell’altruismo e della solidarietà.Il progetto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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