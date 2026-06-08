Frosinone Ambasciatori del Diritto al Gioco

Notizia in breve

In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, l’11 giugno, una fondazione locale ha promosso un’iniziativa rivolta ai bambini. L’obiettivo è sensibilizzare sul valore dell’altruismo e della solidarietà attraverso attività dedicate. La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite per promuovere il diritto al gioco e il benessere dei più piccoli. La fondazione ha organizzato eventi e momenti di confronto per coinvolgere i bambini e le loro famiglie.