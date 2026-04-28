A Ravenna torna la Festa del diritto al gioco | le iniziative dal 10 al 28 maggio

A Ravenna si svolge di nuovo la “Festa del diritto al gioco”, che quest’anno arriva alla sua tredicesima edizione. L'evento si tiene dal 10 al 28 maggio ed è promosso dal Comune di Ravenna con il supporto dell’associazione Lucertola Ludens APS. La manifestazione si concentra sulla promozione del diritto al gioco, con diverse iniziative che coinvolgono la comunità locale. La manifestazione fa parte del programma conCittadini dell’Assemblea.

“Giocare è un diritto, non un optional” è il messaggio che accompagna anche quest’anno la tredicesima edizione della “Festa del diritto al gioco”, progetto sostenuto dal Comune di Ravenna e coordinato dall’associazione Lucertola Ludens APS, nell’ambito del programma conCittadini dell’Assemblea.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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