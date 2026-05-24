Vigili del Fuoco di Avellino protagonisti alla Giornata Mondiale del Diritto al Gioco
In occasione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha allestito uno spazio in città dedicato al proprio corpo. L’evento, promosso dall’UNICEF e svolto domenica 24 maggio 2026, prevede attività e iniziative rivolte ai bambini. I vigili del fuoco sono intervenuti con dimostrazioni pratiche e momenti di sensibilizzazione, coinvolgendo i partecipanti nel rispetto delle norme di sicurezza e promuovendo il diritto al gioco.
In occasione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, promossa dall’UNICEF e in programma oggi, domenica 24 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino partecipa alle attività organizzate in città con uno spazio dedicato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Un incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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