Vigili del Fuoco di Avellino protagonisti alla Giornata Mondiale del Diritto al Gioco

Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha allestito uno spazio in città dedicato al proprio corpo. L’evento, promosso dall’UNICEF e svolto domenica 24 maggio 2026, prevede attività e iniziative rivolte ai bambini. I vigili del fuoco sono intervenuti con dimostrazioni pratiche e momenti di sensibilizzazione, coinvolgendo i partecipanti nel rispetto delle norme di sicurezza e promuovendo il diritto al gioco.