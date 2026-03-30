Reggio Emilia perde un voucher e picchia e minaccia con una katana la compagna 19enne incinta | arrestato

A Reggio Emilia, un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, che era incinta, con un’insalatiera e una pentola in acciaio. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva perso un voucher e successivamente ha minacciato e colpito la donna, con comportamenti violenti e aggressivi. La donna ha riportato ferite e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato per aver picchiato con un'insalatiera e una pentola in acciaio la compagna incinta. La giovane, sua coetanea, è stata anche minacciata con una katana. La vittima è al settimo mese di gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Reggio Emilia, 19enne picchia moglie incinta con katana e pentola d'acciaioUna spirale di violenza brutale, culminata in minacce di morte con un’arma bianca e aggressioni fisiche ai danni di una donna in stato di... Leggi anche: Reggio Emilia, picchia e minaccia la moglie incinta: denunciato un 35enne Una raccolta di contenuti su Reggio Emilia Temi più discussi: Travolto in bici da un'auto, morto a Reggio Emilia; La Germani Brescia cade contro Reggio Emilia e perde l’occasione di agganciare la vetta; Germani, occasione sprecata al PalaLeonessa: Reggio Emilia passa nel finale; Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoff. Incidente a Reggio Emilia, scivola tra il treno e la banchina con il monopattino: 32enne è gravissimoGrave incidente alla stazione di Reggio Emilia: un uomo di 32 anni perde l’equilibrio mentre si trova sul monopattino e finisce sotto il treno, conseguenze drammatiche. notizie.it Reggio Emilia, con il monopattino si sporge troppo e viene travolto da un treno: amputate le gambe a un 30enneIl grave incidente alla stazione di Reggio Emilia: l’uomo stava aspettando a bordo del suo monopattino e si sarebbe sporto troppo oltre la linea gialla sulla banchina quando è arrivato un Intercity ch ... corrieredibologna.corriere.it Contro Reggio Emilia i problemi maggiori si registrano però in difesa - facebook.com facebook Reggio Emilia, con il monopattino si sporge troppo e viene travolto da un treno: amputate le gambe a un 30enne x.com