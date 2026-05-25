Minaccia i vicini con una katana | 46enne denunciato armi da taglio sequestrate

Da ilpiacenza.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 46 anni è stato denunciato a Piacenza dopo aver minacciato alcuni condomini con una katana. La polizia ha sequestrato l’arma da taglio. Nessun ferito è stato segnalato. L’intervento è avvenuto dopo che alcuni vicini hanno chiamato le forze dell’ordine. Il 46enne è stato portato in commissariato per accertamenti. La katana è stata sottoposta a sequestro come prova.

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Un uomo di 46 anni è stato denunciato a Piacenza dopo aver minacciato alcuni condomini con una katana. L'episodio si è verificato ieri, sabato 24 maggio, intorno alle 14 in via San Sepolcro, dove una lite condominiale rischiava di degenerare in qualcosa di più grave.La lite e l'intervento dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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