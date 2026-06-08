Friuli | 1 milione per l’IA nelle micro e piccole imprese locali

Un milione di euro è stato destinato a finanziare l'adozione dell’intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese del Friuli. Le aziende possono ricevere un rimborso fino al 75% delle spese sostenute, coprendo costi relativi a hardware, software e consulenze specializzate. Per accedere al contributo, le imprese devono presentare domanda e dimostrare l’investimento in tecnologie di intelligenza artificiale. La cifra massima di spesa riconosciuta è di 10.000 euro per impresa.

Come può la tua piccola impresa ottenere il 75% di rimborso?. Quali spese specifiche puoi coprire con i 10.000 euro disponibili?. Quando si apre ufficialmente lo sportello per presentare la domanda?. Perché la formazione del personale è inclusa nel finanziamento regionale?.? In Breve Bando attivo dal 10 giugno al 31 luglio 2026 tramite Istanze online.. Contributo a fondo perduto del 75% con massimo 10.000 euro per richiesta.. 700.000 euro per investimenti e 300.000 euro per spese correnti e manutenzione.. Finanziamenti coprono software, hardware e formazione tramite enti accreditati dalla Regione.. La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia un milione di euro per l’intelligenza artificiale nelle micro e piccole imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CARBURANTI E FOTOVOLTAICO, BINI: «LA REGIONE A SUPPORTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE» | 08/05/2026

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