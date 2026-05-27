Il settore delle micro e piccole imprese nella provincia di Arezzo sta affrontando crescenti difficoltà a causa dell’aumento dei costi energetici e della instabilità internazionale, in particolare per le tensioni in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da CNA, le imprese stanno vivendo un incremento delle spese per l’energia e una situazione economica complessivamente più complessa. La situazione si traduce in una maggiore pressione sulle attività locali, che devono fare i conti con queste criticità.

Arezzo, 27 maggio 2026 – La crisi internazionale e le tensioni in Medio Oriente stanno producendo effetti sempre più pesanti anche sul tessuto produttivo aretino. A lanciare l’allarme è CNA Arezzo, che raccoglie le preoccupazioni di artigiani e piccole imprese alle prese con l’aumento dei costi di carburanti, energia e materie prime. Secondo l’analisi della Confederazione nazionale, il rincaro del gasolio rischia di trasformarsi in una vera e propria “tassa occulta” per le micro e piccole imprese, con extra costi che, a livello nazionale, possono arrivare fino a 4 miliardi di euro l’anno. Una situazione che nel territorio aretino si traduce in difficoltà quotidiane per imprese che lavorano costantemente “su gomma”, tra cantieri, manutenzioni, consegne e assistenza tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caro energia e instabilità internazionale, CNA: “Micro e piccole imprese sempre più in difficoltà”

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