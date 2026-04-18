Spalletti medita lo scippo al Napoli | due stelle azzurre finiscono nel mirino della Juve

Secondo quanto riportato, l'allenatore della Juventus sta considerando l'acquisto di due centrocampisti attualmente nel Napoli, identificati come obiettivi principali. I giocatori coinvolti sono due centrocampisti di rilievo, uno proveniente dall'Europa centrale e l’altro dall’Africa occidentale. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, anche se nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente le intenzioni di trasferimento.

Luciano Spalletti ha già identificato i due centrocampisti che vuole alla Juventus: Stanislav Lobotka ed Frank Anguissa, secondo quanto rivela Tuttosport. Il tecnico toscano punta a portare a Torino due profili che conosce perfettamente dai tempi del Napoli. Lobotka alla Juventus: la clausola da 25 milioni blocca tutto. Il primo obiettivo di Spalletti è Stanislav Lobotka. Il regista slovacco ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione di rinnovo fino al 2028. Nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma con un vincolo cruciale: è valida solo per club stranieri. La Juventus, essendo italiana, non può utilizzarla.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spalletti medita lo scippo al Napoli: due stelle azzurre finiscono nel mirino della Juve Nunzio - Luciano Spalletti - Toglie il tatuaggio del Napoli e si fa quello della Juventus.28/10/2025 Notizie correlate Leggi anche: Spalletti-Juve, il rinnovo è vicino ma servono rinforzi: Goretzka e Greenwood nel mirino Mercato Juve, Spalletti ha un solo piano per l’estate: vuole ricreare questa coppia d’attacco! I nomi nel mirinodi Redazione JuventusNews24Mercato Juve, le ultimissime indiscrezioni svelano il piano del mister per riunire il tandem offensivo con un rinnovo e un...