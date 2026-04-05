Il centrocampista continua a essere una delle opzioni considerate dai dirigenti della Juventus nel mercato di gennaio. La società bianconera mantiene vivo l’interesse, anche se non sono stati ancora compiuti passi concreti. Contestualmente, si fa strada anche l’interesse di un’altra grande squadra, che potrebbe inserirsi nella corsa all’acquisto. Al momento, nessuna ufficialità è stata comunicata, e le trattative restano in fase di valutazione.

di Francesco Spagnolo Frattesi Juve, il centrocampista continua ad essere una possibilità di calciomercato per Comolli. Ma c’è da battere la concorrenza della Roma. Il panorama del calciomercato italiano si scalda intorno a una suggestione che sta agitando le acque tra Milano e Torino. Nonostante il forte legame affettivo tra la Roma e il centrocampista nerazzurro, le ultime indiscrezioni suggeriscono un inserimento prepotente della Vecchia Signora, rendendo il binomio Frattesi Juve uno dei temi più caldi della prossima sessione estiva. La necessità di rinforzare il reparto mediano con inserimenti e gol ha portato i bianconeri a valutare con estrema attenzione la situazione dell’ex Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, il centrocampista resta una idea di calciomercato dei bianconeri. Ma attenzione all’inserimento di un’altra big. I dettagli

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