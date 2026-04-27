Frattesi Juve | Roma e Napoli seguono il centrocampista nerazzurro per il mercato estivo La situazione

Roma e Napoli stanno seguendo con interesse il centrocampista dell'Inter in vista del mercato estivo. La trattativa riguarda il possibile trasferimento del giocatore, che attualmente milita nella squadra nerazzurra. La situazione è in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti accordi ufficiali. La volontà di entrambe le società è di monitorare l’evolversi delle trattative nei prossimi mesi.

di Angelo Ciarletta Frattesi Juve: Roma e Napoli sono sul centrocampista nerazzurro in vista del calciomercato estivo. Vediamo insieme la situazione. La Juve monitora con attenzione le dinamiche del calciomercato italiano, che non si ferma neppure a stagione in corso. Al centro delle cronache c’è Davide Frattesi, centrocampista seguito in passato anche dai bianconeri. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma segue da tempo il profilo del giocatore e avrebbe effettuato nuovi sondaggi esplorativi. L’interesse per il calciatore italiano è condiviso anche dal Napoli, che mantiene alta l’attenzione. Tuttavia, al momento la situazione a Trigoria appare complessa: difficoltà organizzative e un clima poco stabile impediscono di approfondire concretamente il discorso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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