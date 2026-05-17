L' universo spiegato a teatro | la missione di Crazy Space per esplorare il cosmo
BRINDISI - Venerdì 19 giugno, alle ore 21:00, sul palco del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi andrà in scena "Crazy Space. Viaggio improvvisato nello spazio", uno spettacolo che mescola scienza e teatro d'improvvisazione in un cocktail esplosivo di conoscenza e divertimento. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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+++L’UNIVERSO SPIEGATO A TEATRO: AL NUOVO TEATRO VERDI DI BRINDISI LA MISSIONE DI CRAZY SPACE+++ #brindisicronaca https://www.brindisicronaca.it/luniverso-spiegato-a-teatro-al-nuovo-teatro-verdi-di-brindisi-la-missione-di-crazy-space/ - Facebook facebook
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