Sciopero treni 11-12 giugno agitazione di 23 ore dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì fasce di garanzia 6-9 e 18-21

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno sciopero nazionale dei treni è stato annunciato per l’11 e il 12 giugno, con una durata di 23 ore, dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Durante questa fascia, sono previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per i treni a media e lunga percorrenza, come Frecce, Intercity e Italo, non sono previste fasce garantite, e i passeggeri devono consultare le liste dei treni confermati sui siti ufficiali delle compagnie.

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Un nuovo sciopero nazionale dei treni è stato proclamato per l’11 e il 12 giugno. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, insieme ai dipendenti delle aziende ferroviarie private e delle ditte appaltatrici. La mobilitazione sarà di 23 ore, dalle ore 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12, e rischia di provocare cancellazioni e ritardi su numerose tratte, con ripercussioni significative per i viaggiatori. Lo sciopero è stato indetto unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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