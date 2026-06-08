Francia parla Rabiot | C’è molta umiltà non ci montiamo la testa
In vista della partita tra Francia e Irlanda del Nord, il centrocampista francese ha dichiarato che la squadra mantiene umiltà e non si lascia influenzare dall'entusiasmo. Ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati e di non perdere di vista gli obiettivi. La squadra si prepara con attenzione, senza farsi condizionare da successi recenti o pressioni esterne. La gara è prevista per la prossima giornata di qualificazioni.
E' tempo di amichevoli per le varie Nazionali. Quest'oggi, alle ore 21:10 si giocherà Francia-Irlanda del Nord, ultima amichevole prima del Mondiale. Nella solita conferenza stampa pre partita assieme all'allentare, però, si è presentato anche Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, chiamato a fare scudo al gruppo dopo la partita contro la Costa d'Avorio. "Da quello che vedo, a partire dai giocatori e dall'atmosfera che regna intorno al gruppo, c'è molta umiltà. Non ci montiamo la testa. All'esterno si sentono dire molte cose, la gente è molto entusiasta. Noi cerchiamo di non farci trascinare da questo. Sappiamo quanto sia difficile vincere una Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milan, panchina per Maignan e Rabiot con la Francia: le formazioni ufficiali
Macron sfida Xi: cosa c’è dietro al testa a testa Francia-Cina in AfricaIl presidente francese ha incontrato il presidente cinese in Africa, in un evento che ha visto un confronto tra i due leader.
Temi più discussi: Deschamps: La Francia? Libertà, Mbappé ed equilibrio. Rabiot e il mercato, prima si chiarisce e meglio è; Rabiot tra futuro e Mondiale. Deschamps. Deve chiarire la sua situazione; MAIGNAN E RABIOT IN CAMPO CON LA FRANCIA; Francia - Irlanda del Nord Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti.
Il ct della Francia Didier Deschamps parla del futuro di Adrien Rabiot, accostato al Napoli Vi piacerebbe un suo eventuale arrivo in maglia azzurra? facebook
La mia formazione titolare per la Francia reddit
#FranciaCostadAvorio - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Rabiot carica la Francia: Umiltà e ambizione, non ci montiamo la testaRabiot: Francia umile e ambiziosa. Il centrocampista difende Cherki, elogia Deschamps e carica: Vogliamo arrivare al Mondiale con fiducia. tuttojuve.com
Rabiot al Napoli, parla Deschamps: le dichiarazioni del C.T.Il C.T. della Francia, Didier Deschamps, ha rilasciato una dichiarazione sul possibile interessamento del Napoli per Adrien Rabiot ... europacalcio.it