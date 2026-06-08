Francia parla Rabiot | C’è molta umiltà non ci montiamo la testa

Da pianetamilan.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In vista della partita tra Francia e Irlanda del Nord, il centrocampista francese ha dichiarato che la squadra mantiene umiltà e non si lascia influenzare dall'entusiasmo. Ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati e di non perdere di vista gli obiettivi. La squadra si prepara con attenzione, senza farsi condizionare da successi recenti o pressioni esterne. La gara è prevista per la prossima giornata di qualificazioni.

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E' tempo di amichevoli per le varie Nazionali. Quest'oggi, alle ore 21:10 si giocherà Francia-Irlanda del Nord, ultima amichevole prima del Mondiale. Nella solita conferenza stampa pre partita assieme all'allentare, però, si è presentato anche Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, chiamato a fare scudo al gruppo dopo la partita contro la Costa d'Avorio. "Da quello che vedo, a partire dai giocatori e dall'atmosfera che regna intorno al gruppo, c'è molta umiltà. Non ci montiamo la testa. All'esterno si sentono dire molte cose, la gente è molto entusiasta. Noi cerchiamo di non farci trascinare da questo. Sappiamo quanto sia difficile vincere una Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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