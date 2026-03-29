Mancano pochi minuti all'inizio della partita tra Colombia e Francia. Tra i giocatori del Milan, Maignan e Rabiot sono stati inseriti in panchina dalla selezione francese. La formazione ufficiale della squadra francese non prevede quindi la loro presenza in campo fin dal primo minuto. La partita si svolge in un contesto internazionale, con le formazioni ufficiali già annunciate.

Mancano ormai davvero pochi minuti al fischio d'inizio della partita tra Colombia e Francia, amichevole in vista del mondiale, in programma stasera alle ore 21.00 italiane al FedEx Field negli Stati Uniti. In vista del match, il CT Deschamps ha diramato la formazione ufficiale. Tra le fila dei 'Bleus', questa volta, mancano due calciatori del Milan fondamentali: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot partiranno dalla panchina. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della sfida: COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Cabal, Mojica; Ríos, Lerma; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Suárez. Allenatore: Néstor Lorenzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, panchina per Maignan e Rabiot con la Francia: le formazioni ufficiali

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