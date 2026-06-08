A Istanbul, un turista ha raccontato che Totti ha scherzato con lei nella Cisterna, dicendo: “Pure qua dà fastidio”. La frase ha scatenato una polemica sui social, con molti utenti che hanno commentato l’episodio. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, e l’interessato non ha commentato pubblicamente. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media, che ne hanno fatto notizia. Totti non ha ancora commentato l’accaduto.

Francesco Totti torna al centro delle discussioni sui social, ma questa volta non per meriti sportivi o per le vicende legate al divorzio da Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma si trova a Istanbul insieme alla compagna Noemi Bocchi per partecipare al World Legends Padel Tour. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leggo (@leggo.it) Tra una partita e l’altra, la coppia ha deciso di esplorare le bellezze della capitale turca, visitando uno dei luoghi più suggestivi della città: la Cisterna Basilica. Ed è proprio qui, tra le antiche colonne e le vasche illuminate di questa struttura sotterranea, Totti si è reso protagonista di uno scherzo che ha scatenato le polemiche online. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Totti a Istanbul, scherzo alla turista nella Cisterna: “Pure qua dà fastidio”. Scoppia la polemica

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Totti Fa Uno Scherzo A Una Turista A Istanbul: Il Video Diventa Virale E Scoppia La Polemica!

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Totti fa uno scherzo a una turista a Istanbul, Noemi Bocchi lo riprende: Dai fastidio a tutti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Istanbul, Totti al centro delle polemiche per uno scherzo a una turista: il video viraleDurante una visita alla Cisterna Basilica di Istanbul, Francesco Totti si rende protagonista di un breve scherzo a una turista, ripreso dalla compagna Noemi Bocchi e poi diffuso sui social. notizie.it

Perchè tutti parlano dello scherzo di Totti a Istanbul? Video e polemicheFrancesco Totti è in vacanza a Istanbul insieme a Noemi Bocchi. Il video di uno scherzo a una turista ha fatto discutere e ha scatenato accese polemiche sui social. novella2000.it