Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposano? Le ultime indiscrezioni sulle nozze dopo quelle di Ilary e Bastian

La separazione tra l’ex calciatore e l’ex conduttrice televisiva è stata ufficializzata in udienza, con la fine del matrimonio. Dopo questa decisione, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo alle nozze di lei con il nuovo compagno. Nel frattempo, si parla di un possibile matrimonio tra l’ex calciatore e la sua compagna attuale, senza conferme ufficiali. Nessuna data o dettaglio sui progetti di matrimonio è stato comunicato pubblicamente.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tornata di stretta attualità per via dell'ultima udienza che di fatto ha formalizzato la fine del matrimonio, spiana la strada alle già annunciatissime nozze della conduttrice con Bastian Muller. "Mi sposo non appena arriva il divorzio" ha. 🔗 Leggi su Today.it

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POV: incontri Francesco Totti e Noemi Bocchi a Time Square

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