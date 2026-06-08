Francesco De Carlo al Politeama Genovese con Limbo monologo tra racconto e stand up comedy

Giovedì 11 giugno il comico e conduttore radiofonico Francesco De Carlo sarà al Politeama Genovese portando sul palco “Limbo”, tappa del suo Tour 2026.Limbo è un monologo tra stand up comedy e storytelling, in cui Francesco De Carlo racconta una vicenda straordinaria, che lo ha costretto a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valerio Aprea da Propaganda live al Politeama Genovese con il monologo “Lapocalisse”Mercoledì 15 aprile il Politeama Genovese ospiterà Valerio Aprea con il monologo “Lapocalisse”.

Al Politeama Genovese arriva “Kamikaze”, il nuovo irriverente monologo di Eleazaro RossiIl 12 e 13 maggio al Politeama Genovese si terrà “Kamikaze”, il nuovo monologo di Eleazaro Rossi, noto come uno dei comici più seguiti in Italia.

Temi più discussi: Dopo Jimmy Fallon, Francesco De Carlo in tour in Italia a teatro con 'Limbo'; Francesco De Carlo: Il dopo Fallon? Continuerò a raccontare storie, l’unica cosa che so fare bene; Francesco De Carlo in tour con Limbo; Limbo, con Francesco De Carlo.

I SEGRETI DELLE PALLE INATTIVE, COME IL REAL CI HA VINTO UNA CHAMPIONS Gesti, sequenze, dati, giocare da fermo oggi è molto più che una moda. Francesco Mauri, vice allenatore di Carlo Ancelotti oggi nel Brasile e prima al Real, ci racconta com x.com

Francesco De Carlo porta Limbo al Teatro Arcimboldi di Milano: lunedì 15 giugno 2026Torna dopo tre anni il monologo di stand up comedy di Francesco De Carlo: appuntamento lunedì 15 giugno 2026 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, ore 21.00. Ci sono spettacoli che restano in testa a lungo ... milanolife.it

Dal mio amico fermentatore Carlo Nesler reddit

Dopo Jimmy Fallon, Francesco De Carlo in tour in Italia a teatro con 'Limbo'Francesco De Carlo, primo comico italiano a esibirsi al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, torna in Italia con Limbo. (ANSA) ... ansa.it