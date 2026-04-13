Valerio Aprea da Propaganda live al Politeama Genovese con il monologo Lapocalisse

Mercoledì 15 aprile il Politeama Genovese ospiterà Valerio Aprea con il monologo “Lapocalisse”. Lo spettacolo comprende una serie di monologhi scritti per l’attore da Marco Dambrosio. La rappresentazione affronta temi che spaziano dalla scienza agli algoritmi, passando per le abitudini quotidiane, la politica e il progresso. Aprea porta in scena un testo che unisce riflessioni su vari aspetti della società contemporanea.

Mercoledì 15 aprile il Politeama Genovese ospita Valerio Aprea con “Lapocalisse”. Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e l’inerzia che lo frena, Valerio Aprea porta in scena una serie di monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e MakkoxArezzo, 5 marzo 2026 – Al Teatro Verdi di Monte San Savino è in arrivo “Lapocalisse”, il fortunato spettacolo scritto da Makkox e interpretato da...