Al Politeama Genovese arriva Kamikaze il nuovo irriverente monologo di Eleazaro Rossi
Il 12 e 13 maggio al Politeama Genovese si terrà “Kamikaze”, il nuovo monologo di Eleazaro Rossi, noto come uno dei comici più seguiti in Italia. La rappresentazione è in programma per due serate consecutive e promette di portare sul palco uno spettacolo caratterizzato da toni irriverenti e umorismo diretto. L’evento è stato annunciato come un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità.
Martedì 12 e mercoledì 13 maggio al Politeama Genovese arriva “Kamikaze”, il nuovo irriverente monologo di Eleazaro Rossi, tra i più apprezzati stand-up comedian italiani. Un viaggio comico e surreale che affronta con ferocia e lucidità i grandi temi del nostro tempo.Eleazaro mescola satira e.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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