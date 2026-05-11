Al Politeama Genovese arriva Kamikaze il nuovo irriverente monologo di Eleazaro Rossi

Il 12 e 13 maggio al Politeama Genovese si terrà “Kamikaze”, il nuovo monologo di Eleazaro Rossi, noto come uno dei comici più seguiti in Italia. La rappresentazione è in programma per due serate consecutive e promette di portare sul palco uno spettacolo caratterizzato da toni irriverenti e umorismo diretto. L’evento è stato annunciato come un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità.

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