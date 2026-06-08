Francesco Centrone ucciso per difendere i passanti | 43 anni dopo Lecco ricorda il finanziere eroe

Notizia in breve

A Lecco, una targa e una corona di fiori sono state posizionate nel centro cittadino per ricordare il maresciallo della Guardia di Finanza ucciso 43 anni fa mentre tentava di proteggere dei passanti. La commemorazione si svolge nel luogo in cui è avvenuto il fatto, senza ulteriori dettagli sugli eventi. La cerimonia si è svolta in silenzio, senza interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.