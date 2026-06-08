Francesco Centrone ucciso per difendere i passanti | 43 anni dopo Lecco ricorda il finanziere eroe
A Lecco, una targa e una corona di fiori sono state posizionate nel centro cittadino per ricordare il maresciallo della Guardia di Finanza ucciso 43 anni fa mentre tentava di proteggere dei passanti. La commemorazione si svolge nel luogo in cui è avvenuto il fatto, senza ulteriori dettagli sugli eventi. La cerimonia si è svolta in silenzio, senza interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.
Lecco 8 giugno 2026 - Una targa e una corona di fiori in centro a Lecco. Indicano il punto esatto dove è stato ucciso il maresciallo capo della Guardia di Finanza Francesco Centrone, vittima del dovere. L'uccisione del maresciallo della Finanza. Lecco, mercoledì 8 giugno 1983, corso Promessi Sposi, all’altezza del civico 36. Il maresciallo capo della Guardia di finanza Francesco Centrone sta andando al lavoro ma sente delle esplosioni. Comprende subito che si tratta di spari di arma da fuoco. Non è ancora in servizio, indossa gli abiti civili, potrebbe tirare dritto, invece si dirige subito verso il punto da dove provengono i colpi, senza alcuna esitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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