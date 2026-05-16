La città ricorda il poliziotto Arnaldo Trevisan ucciso in servizio a 22 anni

Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, alle 11, si è svolta una cerimonia nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria per ricordare l’agente di polizia ucciso in servizio 38 anni fa. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che si sono radunati per onorare la memoria di un giovane agente di 22 anni, ucciso durante il servizio. L’evento ha incluso un momento di silenzio e il deposito di fiori.

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