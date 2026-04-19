Bisceglie sparatoria in una discoteca | ucciso un uomo di 43 anni

Nella notte a Bisceglie, un uomo di 43 anni è stato colpito da un proiettile all’interno di una discoteca. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini. La vittima è stata soccorsa, ma le ferite riportate si sono rivelate letali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali testimoni o sui motivi dell’accaduto.

Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è morto questa notte dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in una discoteca di Bisceglie. Soccorso dal personale sanitario del 118 per una ferita alla base del collo è morto poco dopo all’arrivo nell’ospedale della città. La vittima, originario della provincia di Bari e già noto alle forze dell’ordine, si trovava nel club Divinae Follie quando è avvenuta la sparatoria, intorno alle 4 di mattina. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire, ma da alcune prime testimonianze pare che tutto sia iniziato da una lite tra due gruppi di persone, due delle quali armate. I colpi di pistola hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo mentre alcuni sono fuggiti ma non ci sono feriti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bisceglie, sparatoria in una discoteca: ucciso un uomo di 43 anni Notizie correlate Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clientiUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Bisceglie, sparatoria nella discoteca Divinae Follie: ucciso un uomo di 42 anni; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese. Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enneBarletta, 19 apr. - (Adnkronos) - Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, ... iltempo.it Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo ferito al collo, muore a 43 anni. Panico tra i clienti, cosa è successoUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale ... ilmessaggero.it +++SPARATORIA IN DISCOTECA A BISCEGLIE, 42ENNE MUORE IN OSPEDALE DOPO UN COLPO DI ARMA DA FUOCO ALLA GOLA+++ Un uomo di 42 anni, residente a Carbonara, è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato trasportato a facebook +++ Coppia morta dopo la caduta dal balcone a Bisceglie, probabile omicidio-suicidio +++ x.com