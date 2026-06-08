Francesca Riccitelli, donna transgender di Avezzano, ha annunciato di aver scelto di iscriversi a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da un generale in pensione. Riccitelli ha spiegato che la decisione deriva dal desiderio di sostenere un progetto politico che si propone di rappresentare determinate posizioni. La donna ha sottolineato di aver fatto questa scelta senza voler entrare nel merito di altre questioni politiche o sociali.

Francesca Riccitelli è una trentenne di Avezzano che ha deciso di iscriversi a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Viste le polemiche che hanno accompagnato il generale durante le passate campagne elettorali, su temi come transessualità e inclusione, la Riccitelli, donna transgender, ha spiegato la sua scelta: “Sono sempre stata vicina al centrodestra, in particolare a Fratelli d’Italia, ma questa è la mia prima tessera di partito”. Francesca Riccitelli e la scelta di Futuro Nazionale Riccitelli: "Il sesso di nascita non cambia" Vannacci su omosessualità e identità transgender Vannacci: "Ho corteggiato una trans" L'attivista barese:... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Riccitelli donna transgender di Avezzano spiega perché si è iscritta a Futuro Nazionale di Vannacci

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