La sede di Futuro Nazionale si trova nello stesso pianerottolo di Forza Italia a Roma. L’inaugurazione si è svolta lunedì 30 marzo, con la presenza di alcuni esponenti politici. Tra le dichiarazioni raccolte, Roberto Vannacci ha affermato di essere fortunato per la compagnia di persone presenti e ha espresso la disponibilità a un incontro con figure di spicco del centrodestra.

«Quanta bella gente, siamo fortunati» ha detto Roberto Vannacci ai giornalisti all’arrivo davanti alla sede di Futuro Nazionale a Roma, che è stata inaugurata lunedì 30 marzo. «Il buon vino sta nella botte piccola e questa sarà la nostra botte nella capitale», ha aggiunto l’ex leghista, scherzando sulla dimensione della sede del suo nuovo partito che si trova in via in Lucina. Parlando ai cronisti, Vannacci ha spiegato che «sarà una bottega, un laboratorio di cose pratiche, il cuore e la fucina di idee di Futuro Nazionale». Il “padrone di casa” è il presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo, che Vannacci ha ringraziato durante il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Open.online

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