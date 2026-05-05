L' Emilia Romagna si prepara all' assemblea nazionale del movimento Futuro Nazionale con Vannacci
Domenica 17 maggio a Bologna si svolgerà un incontro conviviale con i rappresentanti dei comitati dell'Emilia-Romagna, in vista dell'assemblea nazionale del movimento Futuro Nazionale con la partecipazione di un relatore. L'evento coinvolge i membri della regione in preparazione alla riunione che si terrà a livello nazionale. L'appuntamento si svolge presso una location della città e coinvolge i responsabili dei vari comitati locali.
Domenica 17 maggio si terrà a Bologna un incontro conviviale che riunirà i referenti dei comitati dell’Emilia?Romagna. L’appuntamento rappresenta un momento di coordinamento tra le diverse realtà provinciali, finalizzato a consolidare la rete territoriale e a rafforzare la presenza organizzativa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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