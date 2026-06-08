Francesca Michielin ha commentato negativamente sull’esperienza a Sanremo, definendola un fallimento. Ha aggiunto che ora decide autonomamente sulla sua musica e si assume i rischi. La cantante ha anche parlato di un progetto musicale che combina elementi electrodance, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista a Milano, senza menzioni di eventi specifici o di altri soggetti coinvolti.

Milano – Per sempre sì. ma electrodance. “Quando nonna Lucia mi ha chiesto che dono di nozze volessi, le ho risposto: una consolle da dj set!” ammette Francesca Michielin, 31 anni, parlando delle nozze con Davide Spigarolo, preparatore atletico e figlio dell’olimpionica Gabriella Dorio, medaglia d’oro nei 1500 metri piani a Los Angeles ‘84. Intanto, però, l’eroina di Nessun grado di separazione inizia a portarsi avanti coi regali, pubblicando venerdì il suo sesto album Magia bianca, summa di un periodo di cambiamenti ancora lungo. “Vengo da due anni e mezzo, tre, molto difficili perché tra intervento (di nefrectomia - ndr), chiusura con X Factor, cambio di management e altro, mi sono trovata a fronteggiare un mix di situazioni non proprio agevoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Francesca Michielin: “Sanremo è andato di mer**. Ora sulla mia musica decido io e mi prendo i rischi”

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Francesca Michielin - LA VOCE CHE CREDEVO DI AVER PERSO (Sub Español)

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